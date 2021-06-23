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تراجع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:20 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
تراجع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 43 و47 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا، اليوم بين 30 و130 جنيهًا، و سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سمك المكرونة السويسي الكاليماري السبيط الكابوريا السمك الفيليه البلطي

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