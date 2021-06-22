صافولا للأغذية تتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أبرمت شركة صافولا للأغذية التابعة لمجموعة صافولا السعودية اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف تشجيع المبتكرين المصريين، على تطوير إنتاج السمن النباتى غير المهدرج استناداً على البحث العلمي والتكنولوجيا للارتقاء بصحة وسلامة المجتمع المصري.

وكانت الشركة أطلقت حملة في أبريل الماضي للتوعية بمخاطر السمن المهدرج بـ11 محافظة من محافظات الدلتا وصعيد مصر.

وقالت هانيا سري، مدير عام قطاع الأغذية وتطوير الأعمال بشركة صافولا للأغذية، إن التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يأتي في اطار اهتمام الشركة بتطوير المنتجات والبحث العلمي، حيث تمتلك أكبر مركز لأبحاث تطوير الغذاء في مصر والشرق الأوسط.

وأضافت أن الشركة أطلقت مسابقة "التصنيع الاقتصادي لسمن خالي من الزيوت المهدرجة"من خلال منصة (بنك الابتكار المصري) الحكومية والذي كان منتدى الشباب عام 2017 نواة لانطلاقها.

وسيتم اختيار أفضل 3 حلول بحثية تسهم في تصنيع سمن نباتي غير مهدرج كبديل للمنتجات المهدرجة، كما ستكرم كل من صافولا للأغذية وأكاديمية البحث العلمي الفائزين بجوائز مادية تتراوح ما بين الـ10 آلاف والـ30 ألف جنيه مصري وشهادة تقدير مسجل بها عنوان الابتكار."

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن منصة بنك الابتكار المصري أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى الشباب فى جامعة القاهرة وتم تكليف الأكاديمية بتنفيذ المبادرة بحيث تصبح المنصة بمثابة سوق سنوى دائم للابتكار.