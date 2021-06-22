شركات بريطانية تستكشف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بمصر

كتبت- منال المصري:

ناقش عدد من المستثمرين البريطانيين الرئيسيين مع مسئولين من الحكومة المصرية استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في مصر، ومعالجة تغير المناخ وتوسيع اقتصاد مصر الأخضرة، بحسب بيان من السفارة البريطانية اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن المناقشات تناولت الاستثمارات البريطانية المتنوعة الجارية في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

وجاء هذا الاجتماع خلال منتدى افتراضي نظمته إدارة التجارة الدولية (DIT) في السفارة البريطانية بالقاهرة بمشاركة أكثر من 40 مشاركًا، من بينهم جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر، وجيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني بمصر، وتضمن المنتدي مشاركون آخرون من عدة شركات، مثل BP وShell و Bombardier و AstraZeneca و HSBC و Actis و Matalan و CDC و PwC والعديد من الشركات الأخرى بحسب البيان.

وقال البيان إن المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قدم خطة الطاقة المتجددة في مصر للمستثمرين البريطانيين، وعرض فرص الاستثمار والتعاون العديدة بين بريطانيا ومصر.

ويتضمن الاستثمار البريطاني الأخير في قطاع الطاقة المتجددة المصري اتفاقية شركتي ACTIS-Lekela بقيمة 325 مليون دولار مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع محطة رياح غرب بكر في خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات بما يزيد هذا المشروع من قدرة طاقة الرياح في مصر بنسبة 18٪، وسيكون ركيزة أساسية لطموح مصر لتوليد 20٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.

كما استثمرت مجموعة CDC مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة، 97 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي ستدعم توليد 400 ميجاوات من الطاقة النظيفة، وفقًا للبيان.

وقال السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز: "تتمثل إحدى أولوياتنا التجارية الرئيسية هذا العام في إشراك القطاع الخاص في برنامج الاستدامة في الفترة التي تسبق مؤتمر COP26 ، وتعزيز الفرص في الاقتصاد الأخضر "لإعادة البناء بشكل أفضل" من فيروس كورونا إحدى الطرق التي تتطلع بها السفارة للعمل مع رجال الأعمال على برنامج مراعاة البيئة في الأشهر القادمة هي من خلال حملة Race to Zero "السباق إلى حيادية الكربون".

وتابع " نعمل بالفعل مع الشركات وغرف التجارة البريطانية على توسيع الحملة في مصر وتسجيل شركات جديدة للمشاركة في هذا البرنامج المهم".

وقال المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر، جيفري دونالدسون: إن "المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع مصر وكذلك مع الشركات التي تعمل في الخطوط الأمامية لتغير المناخ قبل COP26".

وأضاف: "نشجع الشركات البريطانية والمصرية الأخرى على الاشتراك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ".