مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 1.44% إلى مستوى 10206 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 33.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 24.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 57.8 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قفز خلال جلسة أمس، بنسبة 2.69% إلى مستوى 10061 نقطة.