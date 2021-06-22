Masrawy logo white

مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

03:00 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 1.44% إلى مستوى 10206 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 33.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 24.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 57.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قفز خلال جلسة أمس، بنسبة 2.69% إلى مستوى 10061 نقطة.

البورصة المصرية الأسهم الصغيرة الأسهم المتوسطة المستثمرين العرب

الخبر التالى:

أوبر مصر تكشف لمصراوي تفاصيل اختبار السيارة نصر E70 الكهربائية في يوليو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
509

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:لموظفي الحكومة.. 3 إجراءات لزيادة المرتبات سيبدأ تطبيقها خلال أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا