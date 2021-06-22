وزيرا الصناعة والسياحة يبحثان استعدادات مشاركة مصر بمعرض إكسبو دبي 2020

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة، مستجدات الترتيبات الخاصة بالمشاركة المصرية فى معرض إكسبو دبي 2020 المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو دبي 2020، ولمياء كامل، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الترويج، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير لشئون المتحف الكبير، ونيڤين نزار، معاون الوزير لتطوير الخدمات في المواقع الأثرية.

وقالت الوزيرة إن هذا اللقاء يأتى فى إطار التنسيق والتعاون بين الوزارة وكافة أجهزة الحكومة لإنجاح المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2020 لتعكس مكانة مصر وثقلها على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة وزارة السياحة والآثار لما تمتلكه من إمكانات وخبرات كبيرة فى هذا المجال وبصفة خاصة بعد تنظيم موكب المومياوات الملكية الذي ساهم في رفع سقف توقعات الدول المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 والجمهور حول العالم عما ستقدمه مصر خلال المعرض.

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بالجناح المصري بالمعرض ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم له ليحقق الأهداف المنشودة للجناح المصري بالمعرض التي تتضمن إبراز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال مبادرات مصر التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة.

وأوضحت جامع أنه سيتم تقديم مصر في المعرض كوجهة استثمارية رائجة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يقع الجناح المصرى فى منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس أهمية مصر ولا سيما لما تتميز به من خبرات وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ.

وأشارت إلى أن الجناح المصري بالمعرض سيشهد طوال مدة المعرض إقامة 106 فعالية ما بين ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية لجذب أكبر عدد ممكن من جمهور وزائري المعرض.

وأوضح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي عقدها مع وزيرة التجارة والصناعة في أعقاب تفقده للجناح المصري المشارك بمعرض إكسبو دبي 2020 خلال شهر مايو الماضي، خاصةً وأن وزارة التجارة والصناعة تعد صاحبة الريادة في تنظيم المشاركة المصرية في هذا المعرض.

وأكد حرص وزارة السياحة والآثار على اختيار الصور والخلفيات والجداريات المعروضة بالجناح المصري بالمعرض بعناية لتعكس جهود المصريين القدماء في مجالات البناء والتشييد والصناعة والحرف وأن تبرز الألوان والتصميمات داخل الجناح المصري الهوية المصرية التي تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم معرض للمستنسخات الآثرية طوال مدة انعقاد المعرض .

وأوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 أن الأشهر الماضية شهدت تنسيقاً مستمراً مع كافة الجهات المعنية حيث تم عقد 70 اجتماعاً موسعاً لوضع المحتوى الذي سيُعرض بالجناح المصري بالمعرض بما يتناسب مع عدد وموضوعات الفعاليات بحيث يتم عرض محتوى مختلف كل أسبوع.

وأشار إلى أنه يتم حالياً إجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لجذب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري، واستعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة أعداد السائحين الأجانب لمصر.

يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة عقدت العديد من الاجتماعات للجنة الوطنية الخاصة بمشاركة مصر في معرض إكسبو دبي والتي تضم أكثر من 25 وزارة فضلاً عن المؤسسات والهيئات الأهلية وتجمعات رجال الأعمال والبنوك لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية فى المعرض ونقل صورة مصر الحالية ورؤيتها المستقبلية إلى العالم في مختلف المجالات وذلك من خلال الجناح المصري المشارك في المعرض.