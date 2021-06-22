مصر الأولى وإثيوبيا الأخيرة.. أكبر 5 دول أفريقية متلقية للاستثمار الأجنبي في 2020
كتبت- ياسمين سليم:
تصدرت مصر دول قارة أفريقيا كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020 رغم تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد حول العالم، بحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
تلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.9 مليار دولار لتكون الأولى في القارة وبفارق كبير عن دولة الكونغو التي تلتها.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي أكبر 5 دول متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2020.
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