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مصر الأولى وإثيوبيا الأخيرة.. أكبر 5 دول أفريقية متلقية للاستثمار الأجنبي في 2020

12:55 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
مصر الأولى وإثيوبيا الأخيرة.. أكبر 5 دول أفريقية متلقية للاستثمار الأجنبي في 2020

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد

كتبت- ياسمين سليم:

تصدرت مصر دول قارة أفريقيا كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020 رغم تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد حول العالم، بحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

تلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.9 مليار دولار لتكون الأولى في القارة وبفارق كبير عن دولة الكونغو التي تلتها.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أكبر 5 دول متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2020.

إثيوبيا الاستثمار الأجنبي الدول الأفريقية أفريقيا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فيروس كورونا

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