الحديد والصلب تتلقى عرضًا ماليًا وفنيًا لتطوير وتأهيل وإدارة المصنع

كتبت – شيماء حفظي:

قالت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنها تلقت عرضًا فنيًا وماليًا لتأهيل وتطوير وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية.

وأوضحت القابضة، في بيان لشركة الحديد والصلب للبورصة اليوم الثلاثاء، أن العرض المقدم بنظام المشاركة في الإيراد، وجاري دراسته في الشركة القابضة.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي، إنه في حال دراسة العرض وإثبات جديته وجدواه الاقتصادية، قد نعود بالشركة من التصفية، لكن هذا قرار الشركة القابضة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة خاطبت الشركة الأوكرانية، للتقدم بعرض لتطوير الحديد والصلب، بنفس شروط المناقصة التي طرحتها الشركة في عام 2019، وفي حال تلقي عرض جيد يمكن إعادة الشركة للعمل مرة أخرى.

وعينت شركة الحديد والصلب المصرية، الشهر الماضي المصفي العام مصطفى حسن.

ووفقا لتصريحات سابقة للوزير، تبلغ قيمة تعويضات عمال الحديد والصلب الإجمالية نحو 2 مليار جنيه، لكن مصدر بقطاع الأعمال قال لمصراوي، إن هذه القيمة تقديرية حتى التوصل لاتفاق خلال التفاوض.

كما طالبت لجنة القيد بالبورصة المصرية، شركة الحديد والصلب المصرية، بإعلان الجدول الزمني لتعيين المصفي وإنهاء أعمال التصفية، بعدما وافقت لجنة القيد على تخفيض رأس المال المصدر لشركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة ) نتيجة التقسيم إلى شركتين.