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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:21 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19.5 و20.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 43 و47 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و85 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا، اليوم بين 30 و130 جنيهًا، و سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور سوق الجملة

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