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"قطاع الأعمال" تبحث عن مساهم بـ 10% في شركة الوساطة والتسويق بمشروع "جسور"

09:03 م الإثنين 21 يونيو 2021
"قطاع الأعمال" تبحث عن مساهم بـ 10% في شركة الوساطة والتسويق بمشروع "جسور"

وزير قطاع الأعمال العام

كتبت شيماء حفظي:

تبحث وزارة قطاع الأعمال العام عن مستثمر يشارك بحصة تصل لـ 10% من رأسمال شركة الوساطة بمشروع "جسور".

وقال وزير قطاع الأعمال العام ردا على سؤال لمصراوي على هامش مؤتمر صحفي الاثنين، إنه تم الاتفاق مع رجل الأعمال نجيب ساويرس للمشاركة بحصة 40% من شركة الوساطة والتسويق لصالح شركة أوراسكوم.

وأضاف الوزير أن حصة الثلاثة بنوك الحكومية "الأهلي ومصر والقاهرة" من خلال شركة "ان دي اي" بنسبة 20%، و20% لشركة النصر للاستيراد والتصدير، و10% لرجل الأعمال محمد سعد الدين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنتظر تغطية هذه النسبة قريبا لتأسيس الشركة وبدء أعمالها.

وزير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام مشروع جسور شركة الوساطة والتسويق

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