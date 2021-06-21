"قطاع الأعمال" تبحث عن مساهم بـ 10% في شركة الوساطة والتسويق بمشروع "جسور"

كتبت شيماء حفظي:

تبحث وزارة قطاع الأعمال العام عن مستثمر يشارك بحصة تصل لـ 10% من رأسمال شركة الوساطة بمشروع "جسور".

وقال وزير قطاع الأعمال العام ردا على سؤال لمصراوي على هامش مؤتمر صحفي الاثنين، إنه تم الاتفاق مع رجل الأعمال نجيب ساويرس للمشاركة بحصة 40% من شركة الوساطة والتسويق لصالح شركة أوراسكوم.

وأضاف الوزير أن حصة الثلاثة بنوك الحكومية "الأهلي ومصر والقاهرة" من خلال شركة "ان دي اي" بنسبة 20%، و20% لشركة النصر للاستيراد والتصدير، و10% لرجل الأعمال محمد سعد الدين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنتظر تغطية هذه النسبة قريبا لتأسيس الشركة وبدء أعمالها.