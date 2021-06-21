تصل إلى 3500 جنيه.. أسعار صكوك الأضحية في 3 مؤسسات خيرية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار صكوك الأضحية هذا العام، في أغلب مؤسسات الخيرية، ولم يرتفع صك الأضحية إلا في بنك الطعام المصري بقيمة تتراوح بين 50 جنيهًا و100 جنيه.

ويتراوح سعر صك الأضحية للحم البلدي بين 3100 و3500 جنيه، كما يتراوح سعر صك الأضحية للحم المستورد بين 1900 جنيه و2550 جنيهًا، بحسب حجم العجل المستورد.

وتختلف طرق شراء صك الأضحية بالمؤسسات الخيرية سواء عن طريق التوجه للجمعية أو من خلال موقعها الإلكتروني على الفيسبوك أو من خلال صفحاتهم على الفيس بوك.

كما تختلف أسعار الصكوك من مؤسسة لأخرى على حسب نوع اللحوم سواء بلدي أم مستورد.

ويعرض مصراوي أسعار صكوك الأضحية في 3 مؤسسات خيرية:

1- بنك الطعام المصري:

يصل سعر صك الأضحية لمؤسسة بنك الطعام المصري للعجول البلدي إلى 34٠٠ جنيه، بزيادة تصل إلى 100 جنيه عن العام الماضي.

وسعر صك الأضحية للعجول المستوردة إلى 1950 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 50 جنيهًا عن العام الماضي.

ويمكن شراء صك الأضحية من بنك الطعام المصري عن طريق التوجه إليهم للمقر الرئيسي "قطعة 44 التجمع الثالث - بجوار مستشفى القاهرة الجديدة " أو في جمعية بيت الحمد : 4 ميدان النافورة المقطم.

أو من خلال الاتصال بهم على رقم "16060".

2- جمعية الأورمان:

يصل سعر صك الأضحية إلى 3100 جنيه للعجل البلدي، وهو نفس سعر العام الماضي.

وسعر صك الأضحية إلى 2550 جنيهًا للعجل المستورد الكبير، وهو نفس سعر العام الماضي.

وسعر صك الأضحية إلى 1950 جنيهًا للعجل المستورد الصغير، وهو نفس سعر العام الماضي.

ويمكن شراء صك الأضحية عن طريق صفحة الجمعية على الفيس بوك، ويمكن أيضا التقسيط أون لاين من خلال صفحتهم على الفيس بوك.

كما يمكن من خلال فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو BEE أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم المؤسسة 19455.

3- مؤسسة مصر الخير:

يصل سعر صك الأضحية في مؤسسة مصر الخير إلى 3500 جنيه، وصك الصدقة يبلغ سعره 100 جنيه.

ويبلغ نصيب الفرد الشرعي من الأضحية 9 كيلوات جرامات وهو ما يمثل ثلث الأضحية، حيث يصل عدد الكيلوات من العجل البلدي نحو 27 كيلو جرام صافي.

يمكن شراء الصك من خلال أقرب فرع من فروع مؤسسة مصر الخير، أو من خلال صفحة المؤسسة على الفيس بوك، وأيضا من خلال تطبيق Misr El kheir.