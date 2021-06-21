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مشتريات العرب تقفز بالبورصة 2.6% في نهاية تعاملات اليوم

03:48 م الإثنين 21 يونيو 2021
مشتريات العرب تقفز بالبورصة 2.6% في نهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 2.69% إلى مستوى 10061 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.8%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.89%.

سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 3.2 ملاين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة 0.69% إلى مستوى 9797 نقطة.

البورصة مشتريات العرب المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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