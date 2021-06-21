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الإحصاء: 144% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى اليونان في 3 أشهر

02:08 م الإثنين 21 يونيو 2021
الإحصاء: 144% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى اليونان في 3 أشهر

صادرات مصر

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة 349.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع 143.8%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وانخفضت الواردات المصرية من اليونان خلال الربع الأول من العام مسجلة 128.1 مليون دولار مقابل 131.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%، بحسب بيان للجهاز اليوم.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال الربع الأول من 2021 لتسجل 477.8 مليون دولار مقابل 274.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 74%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 8.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 7.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.

صادرات مصر اليونان المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الواردات المصرية

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