"الدلتا للأسمدة" تطرح كراسة الشروط لاختيار استشاري دراسة التطوير

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركة الدلتا للأسمدة طرحت كراسة الشروط، لاختيار استشاري دراسة تطوير الشركة في موقعها الحالي بطلخا.

"خاطبنا عدد من الشركات، وفاز في التقييم الفني شركتين أمريكية وانجليزية، وأرسلنا لهم كراسة الشروط، تمهيدا لتلقي العروض الفنية لاختيار أحدهما"، وفقا لما قاله رئيس القابضة، لمصراوي.

ومن المقرر أن تستأنف الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، خطة تطوير شركة الدلتا للصلب، بعد إعلان التراجع عن نقل المصنع إلى السويس وتطويره بموقعه الحالي في طلخا.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في بيان أبريل الماضي، الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.

وقال مصدر بالوزارة، لمصراوي حينها، إنه بعد إعلان استمرار تطوير المصنع في موقعه بطلخا، ستعود الشركة لمخاطبة الشركات العالمية العاملة في صناعة الأسمدة، لتلقي عروض الشراكة في تطوير المصنع.

وكانت الشركة طرحت كراسة شروط المناقصة العالمية المتخصصة لتطوير مصانعها في سبتمبر الماضي، وخاطبت 4 شركات عالمية، وتلقت بالفعل ردودا من شركتين أبدتا الاهتمام بالمصنع، قبل أن يتم تجميد المناقصة في ظل قرار نقل المصنع للسويس.



ومن المقرر أن تتضمن العروض الدراسة الفنية لتطوير مصنعي الأمونيا والميثانول، وتنفيذ الأعمال المقترحة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات الصناعية المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

وكانت المناقصة، تستهدف أيضا عمل دراسة للمشكلات والمعوقات الفنية بهدف تحسين اقتصاديات "عصب الصناعة" - مصنع الأمونيا - والذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عاما، والذي أدى تقادمه إلى ارتفاع حاد في استهلاك الطاقة إلى حوالي ضعف المعدلات العالمية مما أثر سلبا على ارتفاع استهلاك الموارد الطبيعية من الغاز، وتحقيق خسائر مالية.