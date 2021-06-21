السعودية تسبق تركيا.. ترتيب أعلى 10 دول استقبالا لصادرات مصر في 5 أشهر (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

حافظت الدول الخمسة الأكثر استقبالا للصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري على مراكزها التي كانت عليها في أول 4 شهور في 2021، عدا تقدم السعودية إلى المركز الثاني بدلا من تركيا بفارق ضئيل جدا.

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على الصدارة بين هذه الدول، وذلك بعد أن استقبلت هذه الدول صادرات بقيمة 690 مليون دولار خلال شهر مايو فقط مثلت نحو 30.2% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية في ذات الشهر والتي بلغت 2 مليار و288 مليون دولار.

بينما سجلت أكثر 10 دول استقبالا للصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 5 أشهر من عام 2021 نحو 5 مليارات و476 مليون دولار بنسبة 44.4% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال نفس الفترة والتي بلغت نحو 12 مليارا و323 مليون دولار.

وكانت صادرات مصر غير البترولية ارتفعت بنسبة 19% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2020 والتي سجلت 10 مليارات و375 مليون دولار.

وجاء ذلك بعد أن ارتفعت هذه الصادرات بنسبة 50% خلال شهر مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حينما سجلت مليارا و522 مليون دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التالي أعلى 10 دول استقبالا للصادرات المصرية غير البترولية في أول 5 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.