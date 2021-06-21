"اتصال" تنظم أول لقاء تشبيكى لشركات مصرية وأفريقية وأوروبية بمجال التكنولوجيا

كتب- علاء حجاج:

أعلنت جمعية اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تنظيمها للقاء التشبيكي الأول للشركات المصرية مع نظيرتها في جمهورية لاتفيا وعدد من الدول الإفريقية المستهدفة للتعاون المشترك وذلك بداية من اليوم 21 يونيو وتستمر حتى غدا.

يأتي ذلك في إطار دورها الاستراتيجي لتنمية أعمال الشركات وفتح أسواق جديدة أمام شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العاملة في السوق المصرية وباقي أسواق العالم، بحسب بيان من الجمعية اليوم الاثنين.

ويعتبر هذا اللقاء أول حدث تشبيكي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع شركات إفريقية وأخرى أوربية بالإضافة إلى أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، ومن خلال هذا اللقاء تستطيع كل شركة أن تعرض منتجاتها وخدماتها المختلفة من خلال منصة التشبيك مما يتيح للشركات من القطاعات الأخرى أن تتعرف على منتجات كل شركة والخدمات التي يمكن أن تقدمها.

قال محمد شديد، المدير التنفيذي لـ اتصال إن فيروس كورونا فرض واقعا جديدا على مجتمع الأعمال مع التواصل بشتى الطرق مع العالم الخارجي، مشيرا أن الشركات المصرية تمتلك باعًا طويلًا من الخبرات المتراكمة ويمكن تطويعها والاستفادة منها حيث تهدف اتصال من وراء هذا الحدث إلى البحث عن توفير فرص استثمارية في القطاعات المصرية المختلفة؛ وتعزيز العلاقات بين مصر وباقي الدول الإفريقية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع أن السوق الأوروبية يعد سوقا واعدا أمام الشركات المحلية، كما أن الاستثمار مع السوق الأوروبية سيساهم في منح رجال الأعمال في البلدين فرصة قوية لإقامة المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية ، حيث تمتلك مصر علاقات قوية مع دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يؤكد على عمق العلاقات وإزالة أي تحديات قد تعوق التعاون بين الدول في شتى المجالات سواء كانت الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وغيرها حتى يتسنى للشركات المحلية تسويق منتجاتها في الكثير من الأسواق المستهدفة.