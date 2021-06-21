بعد خسائر كبيرة.. أسعار الذهب العالمية تعود للصعود في أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.70%، خلال تعاملات اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، وفقا لوكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية إلى 1776.5 دولار، في تمام الساعة 9:25 صباحا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع 1764.1 دولار للأوقية.
وخلال الأسبوع الماضي تراجعت أسعار الذهب العالمية بقيمة كبيرة لتنزل من مستوى 1900 دولار التي وصلت إليه.
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