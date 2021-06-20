مسابقة وظائف جديدة.. الضرائب تعلن حاجتها للتعاقد مع 453 مأمور ضرائب

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع 416 "مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر"، بالإضافة إلى 37 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني للعمل بالمصلحة، بحسب ما أعلنت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني اليوم.

وتسمح مصلحة الضرائب بالتقديم على هذه الوظائف بداية من اليوم 20 يونيو 2021 ولمدة شهر، وذلك على الرابط التالي: اضغط هنا

وتضمنت توزيعات الوظائف المطلوبة ما يلي:

1- مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر: القاهرة 260، والإسكندرية 101، والقليوبية 26، وجنوب سيناء 10، والبحر الأحمر 8، ومرسى مطروح 8، والوادي الجديد 3.

2- مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني: القاهرة 27، والجيزة 5، والإسكندرية 5.

وتشمل شروط التقديم على هذه الوظائف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

3- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان.

4- ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

5- بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب فحص- مأمور ضرائب حصر: أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

6- بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني: أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

وأكدت مصلحة الضرائب أنه لن يلتفت إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

كما تتضمن المستندات المطلوبة للتقديم ما يلي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهي البطاقة)، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

2- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

3- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

4- صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

6- صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).

وطالبت المصلحة المتقدمين بعمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء في عملية التسجيل، على ألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 15 دقيقة، مشيرة إلى أنه للحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني (JobsQ@mof.gov.eg).

وتتضمن شروط الترشح لهذه الوظائف ما يلي:

يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الإلكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات:

1- بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر: (المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية - القوانين الضريبية - الحاسب الآلي - المهارات الشخصية الأساسية - اللغة الإنجليزية).

2- بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني: تحليل البيانات، ونمذجة البيانات، وتصميم قواعد البيانات، وفحص وتحليل البيانات، وأنظمة التقارير وقواعد البيانات، وأنظمة البرمجة، وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات وقواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي (تكون الاسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية)، بالإضافة إلى المهارات الشخصية الأساسية.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية فقط، وسيتم طلب أصول المستندات المطلوبة الواردة في (البند ثانياً)، أو غيرها من المستندات إذا استدعى الأمر ذلك، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء كشف طبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم.

وأوضحت المصلحة أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، على أن يتم فحص تلك المستندات (ولا يعني ذلك أن المتقدم مستوفي لشروط التقديم).

وذكرت أنه سيتم تحديد موعد اختبارات التقييم الإلكترونية ومقر انعقادها بالنسبة للمتقدمين المُستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية، على أن تُعقد اختبارات التقييم الإلكترونية على الحاسب الآلي.

وقالت المصلحة إنه سيتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة الواردة في البند ثانياً، وطبقاً لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية، بالإضافة إلى الدرجة المخصصة للمقابلة الشخصية.

وأضافت أنه في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة بواسطة المتقدم مخالفة للحقيقة وفقاً للمستندات المقدمة منه، سيتم استبعاده واعتباره غير مقبول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكدت المصلحة أنه لن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم المذكورة أو التي تقدم باليد أو غير المستوفاة للمستندات المطلوبة للتقديم أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات على هذا الموقع.

وأشارت إلى أنه قبل البدء في عملية التقديم يجب العلم أنه غير مسموح بالتقديم لأكثر من مرة، لذلك يجب الحرص على إدخال كافة البيانات بعناية، وتحميل ملفات سليمة قابلة للقراءة بصورة جيدة حتى لا يتم استبعاد الطلب.