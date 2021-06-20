وزيرا السياحة والاتصالات يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي

كتب-علاء حجاج:

عقد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضي بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وقال وزير السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم الأحد من وزارة الاتصالات إن مشروع التحول الرقمي جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.

وقال وزير الاتصالات إنه في إطار التعاون بين الوزارتين وفي ضوء بناء مصر الرقمية فإن وزارة الاتصالات تسعى إلى مواكبة التكنولوجيات الرقمية العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع السياحة والآثار وذلك من خلال توفير آليات رقمية لخلق قيمة مضافة للخدمات السياحية بما يسهم في جذب وتحفيز السائحين لزيارة مصر والترويج لمقوماتها السياحية، وإبراز الصورة الحضارية لمصر وأهم معالمها السياحية والأثرية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على متابعة أعمال بروتوكول التعاون بين وزارتي الاتصالات والسياحة والآثار، للتأكد من سير العمل وفقا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه إتمام التنفيذ، بالإضافة إلى متابعة ما نفذ في رقمنة الوثائق وأرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة بوزارة السياحة والآثار وذلك في إطار تضافر الجهود لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال البيان إن الاجتماع شهد الإعلان عن الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لما يقرب من 13 مليون ورقة لوزارة السياحة والآثار وذلك في إطار عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما ناقش مستجدات الأعمال الخاصة بالموقف التنفيذي لبوابة التأشيرات السياحية الإلكترونية للتسهيل على السائح في الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر وإضافة لغات جديدة للخط الساخن (١٩٦٥٤) والذي فعلته وطورته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركة اكسيد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أول يوليو الماضي مع بدء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وذلك لتلقي كافة استفسارات وآراء السائحين طوال فترة إجازتهم في مصر.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة مقترح لاستحداث خدمة جديدة للسائحين عن طريق قيام شركات المحمول بإرسال رسالة ترحيب بالسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية وتعريفه برقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار وذلك للتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم.

وناقش الاجتماع مستجدات الأعمال بشأن تطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار سواء الخدمية أو الترويجية، وميكنة الخدمات بالمنشآت الفندقية والمحال السياحية ونظام ادارة المعلومات الجغرافية وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول "موبايل ابلكيشن" لتقديم الخدمات للسائحين.