مصر تقدم برامج تدريبية للعاملين بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية

كتب- مصطفى عيد:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إنها حرصت على تلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لهم لتمكينهم من المشاركة في البرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها معهد الخدمات المالية- الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية.

وأضافت أن البرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها المعهد تغطي كل المتطلبات الفنية والقانونية للأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تأتي مشاركة العاملين بالهيئة الفلسطينية فيها تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية بين الهيئتين وزيادة مجالات التعاون بينهما.

وقال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إنه تم الاتفاق مع هيئة سوق المال الفلسطينية على إهداء برنامجين تدريبيين بعنوان "مقدمة في التأمين متناهي الصغر" و"أساسيات التخصيم" لدعم النواحي التدريبية ونقل الخبرة في ذلك التخصصين لدى الجانب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار التعاون الأخوي وتوسع نطاق خدمات المعهد ليشمل الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهات الرقابية بالقطاع المالي غير المصرفي بالدول العربية.

وذكر رمضان أن الفترة القادمة ستشهد تطورا نوعيا لأداء المعهد إقليمياً وتوسعا جغرافيا باستهداف البرامج التدريبية وورش العمل للمعهد للأسواق المالية غير المصرفية في الدول العربية الشقيقة.

ويسعى المعهد إلى الانطلاق ببرنامجه التعليمي الماجستير الدولي في الأسواق المالية-الأول من نوعه في الشرق الأوسط- والمقدم بالتعاون مع معهد دراسات البورصات بإسبانيا "IEB" إلى المنطقة العربية، ويتيحه للدراسين بها، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن الدراسة في هذا البرنامج تتنوع ما بين حضور فعلي والدراسة عن بعد ثم يقوم المشاركون بعمل أبحاث، ويختتم برنامج الماجستير بالسفر لمدة أسبوعين إلى إسبانيا، مشيرا إلى أنه يجري التحضير حاليا لقبول الدفعة الثانية للماجستير.

وبدأت دراسة الدفعة الأولى لبرنامج الماجستير في الثالث والعشرين من مايو الماضي، وفي طريقها للانتهاء من دراسة المادة الثانية من أصل سبعة مواد للماجستير خلال الأسابيع القادمة، بحسب البيان.