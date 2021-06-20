الملا يفتتح محطة لتموين السيارات بالغاز بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي (كارجاس - شيل أوت) بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

كما تفقد الملا المحطة الجديدة (غازتك - شيل أوت) والجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، بحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وقالت وزارة البترول إن المحطتين الجديدتين تستهدفان خدمة مرتادي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي على جانبيه من مستخدمي الغاز الطبيعى بالسيارات.

وأضافت أن المحطتين تعتبران نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال استثمار محطات شيل أوت للوقود السائل في إقامة محطات للتموين بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف أنواع الوقود.

وأكد وزير البترول، خلال الافتتاح، أن مشروعات إقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي في توسع مستمر بمختلف المحافظات تنفيذا للمشروع القومي في إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وذكر أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوي مثل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والبدء في إقامتها خارج نطاق المدن يأتي تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والإقبال عليها وإسهاماً في التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة.

وأوضح الملا أن الفترة الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة تباعاً في إطار برنامج الوزارة الطموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

وقال إن هناك نحو 340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً، علاوة على نحو 450 محطة يجري إنشاؤها لتدخل الخدمة تباعا خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأشار الملا إلى التعاقد على 10 محطات متنقلة بعد تشغيل أولى هذه المحطات الشهر الماضي لتقديم خدمة التموين بالغاز للسيارات على الطرق السريعة وكذلك في المناطق التي لا تتوفر بها الخدمة حالياً.

وأضاف أن المبادرات الحالية تمثل فرصة متميزة للمواطن للاستفادة من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة للتحول للاستخدام الغاز الطبيعي للسيارات وهو ما تقدمه المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات التي تشهد تعاونا بين وزارات البترول، والمالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي في سبيل تحقيق أكبر استفادة للمواطن لإحلال سيارته بسيارة جديدة تستخدم الغاز .

وذكر الوزير أن ذلك يأتي بالإضافة إلى برامج التقسيط والتيسيرات التي تقدمها شركات الغاز الطبيعي للسيارات للراغبين في تحويل سياراتهم من خلال مراكز التحويل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المصرية، مشيرا إلى أن المشروع له تأثير إيجابي على الميزان التجاري للدولة، فضلاً عن مزاياه البيئية.

وأوضح أن التوسع في تنفيذ شبكات طرق نموذجية أحدثت نقلة نوعية وساهمت بإيجابية في ترشيد جانب من استهلاك الوقود ويدعم ذلك ما تعمل عليه الدولة من مشروعات عملاقة تدشن لاستخدام وسائل النقل الجماعية الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل لتتكامل كل هذه الجهود سوياً في تحقيق إدارة رشيدة واستغلال أمثل لموارد الوقود.

وأكد الملا أهمية التعاون الحالي مع شركة شيل أوت للإسراع بتنفيذ المحطات الجديدة للغاز الطبيعي للسيارات من خلال استثمار محطات شيل أوت للوقود السائل بما يعد نموذجا ناجحا للتكامل في تقديم خدمة متميزة ومتكاملة للمواطن.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون وتضافر الجهود مع محافظة الجيزة للإسراع بإنجاز مشروعات الغاز الطبيعي للسيارات والمنازل، وتذليل كل اللإجراءات، مؤكدا أن برنامج الوزارة يستهدف إنشاء 92 محطة جديدة لغاز السيارات بالمحافظة لتلبية الطلب على الخدمة.

ومن جانبه، أعرب محافظ الجيزة عن تقديره لجهود وزارة البترول ودورها الحيوي في سرعة نشر استخدامات الغاز الطبيعي بالمحافظة من خلال المشروعات التي تغطي مختلف أرجائها.

وأكد المحافظ استمرار تقديم الدعم والمساندة لشركات الغاز الطبيعي للسيارات من خلال سرعة إنهاء الإجراءات لإقامة محطات تموين وتحويل السيارات بالغاز لتلبية الطلب الكبير من قاطني المحافظة في ضوء ارتفاع أعداد السيارات.

وقال رئيس الشركة الوطنية للطرق إن محطات "شيل أوت" تقدم خدماتها للمواطن من خلال 56 محطة ويجري الإعداد لتشغيل 12 محطة جديدة ومستهدف زيادة إجمالي المحطات بنهاية العام إلى ما يقرب من 100 محطة، حيث تساهم الشركة من خلال شراكتها الحالية مع شركات قطاع البترول في سرعة إنجاز المبادرة القومية.

وأعرب رئيس الشركة عن تقديره لوزارة البترول والوزير طارق الملا على تضافر الجهود وتكاملها بين الجانبين وسرعة التنسيق لتحقيق خطط الدولة.

وقدم المهندس حسانين محمد، رئيس شركة كارجاس، شرحا عن المحطة الجديدة المقامة على مساحة 600 متر مربع وتضم 12 نقطة تموين لخدمة 1300 سيارة يوميا بطاقة تشغيلية 1800 متر مكعب من الغاز في الساعة، موضحا أن المحطة مؤهلة لمضاعفة نقاط التموين بها مستقبلا إلى 24 نقطة لخدمة ما يزيد عن 3 آلاف سيارة يوميا.

وبعد الافتتاح، انتقل الملا ومرافقوه لتفقد أعمال تجهيز محطة غازتك الجديدة الجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، واستمع لشرح من المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك الذي أوضح أن المحطة مؤهلة لتموين 800 سيارة يوميا بطاقة تشغيل 750 مترا مكعبا من خلال 8 نقاط شحن.

وذكر فرحات أن المحطة تتميز بالتصميم المتطور الموفر للمساحة ومراعاة أعلى درجات الأمان، مضيفا أن المحطة هي الرابعة من نوعها ضمن شراكة غازتك وشيل أوت بعد محطات أكتوبر والقاهرة الجديدة والإسماعيلية.

وشارك في الجولة الدكتور مجدي جلال رئيس إيجاس، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس السيد حسين مساعد نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات.