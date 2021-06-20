"العتيبي" يشتري مبنى إدارياً بمشروع "كايرو فستيفال سيتي"

قالت مجموعة الفطيم العقارية، التابعة لمجموعة الفطيم الإماراتية، في بيان اليوم، إن الشيخ سعد العتيبي، عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أنساب، وقع عقداً معها لشراء مبنى إداريا في كايرو فستيفال سيتي مول.

وذكر البيان أن المبنى بإجمالي مساحة بنائية 16821 متر مربع، على أرض تبلغ مساحتها 6155 متر مربع، تطل على الطريق الدائري للقاهرة الكبرى.

وتعتبر شركة أنساب، هي المسؤولة عن تنفيذ كبرى مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق الحديثة بالمملكة العربية السعودية .

وقالت الفطيم العقارية إن هذا التعاون مع الشيخ سعد العتيبي يعطي ثقة للعملاء يسهم في جذب الاستثمارات لمصر من كافة أنحاء العالم.

وقال العتيبي، إن المبنى الإداري في كايروفستيفال سيتي سيكون المقر الجديد لانطلاق أعمال الشركة المستقبلية بمصر.