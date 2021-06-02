شراكة بين المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة واليونيدو لدعم قطاع القطن بمصر

كتب- مصطفى عيد:

عقدت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، اجتماعا رفيع المستوى عبر الفيديو كونفرانس مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لمناقشة الشراكة الاستراتيجية الجارية بين الطرفين.

وبحسب بيان من المؤسسة اليوم الأربعاء، حضر الاجتماع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ولي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".



وقالت المؤسسة إن الشراكة الاستراتيجية ستدعم مبادرتين رئيسيتين: الأولى هي مبادرة القطن الأفضل (BCI)، والتي تهدف إلى إحياء صناعة القطن المصري من خلال دعم المزارعين لزراعة القطن المستدام، والمبادرة الثانية في السودان وتهدف لدعم قطاع الألبان في البلاد من خلال تزويد شركات الألبان المختارة بالمساعدة الفنية لإنتاج سلامة الأغذية واستئناف الإنتاج.

وأضافت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أنها ستضمن ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تظل هذه القطاعات مرنة مع زيادة الإنتاج وسهولة الوصول إلى التمويل وبيئة تشغيل آمنة معززة للعمال.

وقال هاني سالم سنبل: إن "مشاركة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في هذه الشراكة الاستراتيجية تدل على التزامها بتعزيز الآفاق الاقتصادية لقطاع القطن في مصر من خلال تعزيز سلسلة القيمة الإجمالية".



وأضاف: "المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة على ثقة من أن شراكتنا مع اليونيدو ستستمر في إضافة قيمة إلى القطاعات الاقتصادية المهمة، والمساهمة في التصنيع ، وبناء اقتصادات أقوى، وفي النهاية، دعم البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي تتعافى من جائحة كورونا بمزيد من المرونة".

وقال المدير العام لليونيدو: "مهمة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية هي تعزيز وتسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعزيز التصنيع والتجارة والتنمية المستدامة للبلدان الأعضاء المشتركة لدينا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام والهدف 9 على وجه الخصوص".

وخلال مناقشة الشراكة الاستراتيجية، سلط سنبل الضوء على اهتمام المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بتوسيع الشراكة مع اليونيدو في آسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما تم التطرق إلى مشاركة اليونيدو في المرحلة الثانية من مبادرة "الافتياس"، بهدف تعزيز بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية بجعلها أكثر كفاءة وشمولية بما يؤدى إلى خلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة، وفقا للبيان.

واختتمت المناقشة باستكشاف سبل جديدة للشراكة لدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ، لا سيما في مجال الصناعة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بحسب البيان.