المالية: 15 مليون قطعة "فكة" بشعار "حياة كريمة" لتوثيق أضخم مشروع بالعالم

كتب- مصطفى عيد:

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه سيتم طرح 10 ملايين قطعة من فئة "الجنيه"، و5 ملايين قطعة من فئة "الخمسين قرشًا" تحمل شعار "حياة كريمة".

وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، خضر أن هذا الإجراء يأتي تقديرًا للجهود التي تبذلها الدولة في مشروع "تطوير قرى الريف المصري"؛ بهدف التغيير الجذري لواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كل جوانب البنية الأساسية والخدمات.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية لمصلحة الخزانة وسك العملة بـ "سك" هذا المشروع القومي على العملات المعدنية المساعدة "الفكة" تحت شعار "حياة كريمة"؛ بما يسهم في توثيقه ضمن المشروعات القومية والتنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا للبيان.

وأكد وزير المالية أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، على نحو يُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، سيتم توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات مقبلة.

وذكر الوزير أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات "حياة كريمة" بالقرى.

وأشار إلى أهمية المشروع القومي بتطوير الريف المصري الذي يجري تنفيذه حاليًا، باعتباره الأضخم في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان مصر، بالسعي إلى تحسين حياتهم اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا.

ومن أبرز الإنجازات التي تم تسليط الضوء عليها من خلال سكها على العملات المعدنية العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، بحسب حسام خضر.

وذكر خضر أن هذه المشروعات تتضمن أيضا المشروع القومي للاستزراع السمكي وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجستي لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي.

وأشار الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعي الوطني بالأحداث التاريخية المهمة، من خلال إصدار عملات تذكارية فضية غير متداولة فئة المائة جنيه، وعملات معدنية قابلة للتداول فئة الجنيه وفئة الخمسين قرشًا بمناسبة نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة.

وقال إن هذه العملات تحمل شعار هذه الاحتفالية المبهرة التي تم تنظيمها لنقل المومياوات، وعنوانها باللغتين العربية والإنجليزية؛ من أجل توثيق هذا الحدث التاريخي.