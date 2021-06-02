تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة، والملوخية، والفلفل الحامي البلدي، والفلفل الرومي البلدي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الطماطم، والبطاطس بين 25 و50 قرشا، اليوم، بحسب بيانات الموقع.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 3 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات