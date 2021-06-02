الضرائب: تيسيرات جديدة للممولين المحجوز عليهم من أجل رفع الحجز

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تقدم حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للممولين، حيث أصدرت المصلحة تعليمات رقم 43 لسنة 2021 بشأن رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة من المديونية المحجوز بها على الممول وتكون هذه النسبة 1% أو 5% حسب أساس الربط.

وأضاف في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دعم أواصر الثقة مع كل الممولين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية لمساندتهم وتقديم كامل الدعم لهم وتيسيراً عليهم في ظل الظروف الحالية، والعمل على إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.

وأوضح أنه وفقًا لهذه التعليمات إذا كان الربط نتيجة عدم الطعن فإن الممول يسدد 1% فقط من المديونية المحجوز بها عليه وبما لا يجاوز 10% من آخر ربط بالملف سواء قرار لجنة أو حكم محكمة، وتلتزم المأمورية برفع الحجز.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه إذا كانت الضريبة واجبة الأداء نتيجة قرار لجنة داخلية / طعن أو حكم محكمة فإن الممول يسدد 5% من قيمة المديونية المحجوز بها عليه وتقسيط نسبة الـ 95% الباقية، وتلتزم المأمورية برفع الحجز.

وذكر عبد القادر أن هذه التيسيرات سيستمر العمل بها حتى 31 ديسمبر 2021، والتي تأتي في إطار المبادرات المتعددة التي تقدمها المصلحة لتقديم الدعم والوقوف إلى جانب الممولين ومساعدتهم على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وأكد أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن(16395)، والبريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg)، ويقوم بالرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.