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ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:21 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور، وهو نفس مستواه أمس.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور الكابوريا السمك البلطي

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