أسبوع الخسائر.. كيف فقد جرام الذهب 43 جنيهًا في 7 أيام؟ (تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

خسر سعر جرام الذهب في مصر 43 جنيهًا في نحو 7 أيام، بعد أن تراجع متأثرًا بانخفاض سعر المعدن عالميًا.

وكان سعر الذهب في مصر شبه مستقرًا ببداية الأسبوع الماضي، قبل أن ينخفض بشدة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، مع تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا.

ويوضح الفيديوجرافيك التفاعلي التالي كيف خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 43 جنيهًا في أيام.

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