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بِدء اختبارات الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بوزارة البترول

12:22 م السبت 19 يونيو 2021
بِدء اختبارات الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بوزارة البترول

وزارة البترول

كتب-مصطفى عيد:

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية مرحلة التقييم والاختبار الأولي للمتقدمين لبرنامج الوزارة لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة (الدفعة الثانية)، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

ويأتي ذلك ضمن مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول لتمكين الكوادر الشابة وتنمية قدراتهم بالتعاون مع الشركاء الأجانب.

وبدأت المرحلة باختبار ما يقرب من 80 متقدماً للبرنامج بمقر لجنة الاختبار بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، وصمم الاختبار من خلال نظام إلكتروني مميكن بالكامل بدون أي تدخل بشري، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة في مجال قياس القدرات الإدراكية واللغوية وتحليل الشخصية.

وحرصت وزارة البترول وفريق عمل البرنامج على توفير عدد من اللجان المجهزة في خمس محافظات هي أسيوط، والسويس، والإسكندرية، والقاهرة وبورسعيد، تيسيراً على المتقدمين وحفاظاً على سلامتهم، التزاماً بالقواعد والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وزارة البترول برنامج تأهيل القيادات الشابة تطوير قطاع البترول شركة أسيوط لتكرير البترول

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