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تراجع جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم.. والجرام يخسر 4 جنيهات

11:55 ص السبت 19 يونيو 2021
تراجع جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم.. والجرام يخسر 4 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات، اليوم السبت مقارنة، بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم السبت بنحو 4 جنيهات، ليسجل 764 جنيهًا مقابل 768 جنيهًا أمس.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 654 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 873 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6112 جنيهًا.

وعالميا تراجعت أسعار الذهب أمس بنسبة 0.53%، لتنتهي تعاملات الأسبوع على انخفاض.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج تراجع سعر الأوقية إلى 1764.1 دولار بانخفاض أكثر من 9 دولارات مقارنة ببداية التعاملات.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 عيار 18 عيار 24

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