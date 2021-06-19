جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد المستثمرات العرب

كتب-مصطفى عيد:

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم مع اتحاد المستثمرات العرب- إحدى الكيانات الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب وخاصة المشروعات المملوكة للمرأة.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في بيان صحفي اليوم السبت إن توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للمبادرات والسياسات التي يطلقها الجهاز لزيادة التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية وبخاصة المؤسسات والكيانات العربية الشقيقة وعلى رأسها اتحاد المستثمرات العرب للترويج لريادة الأعمال خاصة بين السيدات لتشجيعهن على التوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في توفير دخل مناسب لها ولأسرتها.

وأضافت جامع أن الجهاز يتيح بمقتضى هذه المذكرة الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة المشروعات وتقديم البرامج التدريبية الخاصة بتشجيع العمل الحر كما سيدرب المدربين على برامج ريادة الأعمال للمرأة لإيجاد قاعدة من المدربين في مصر والدول الأعضاء بالاتحاد.

وأشارت جامع إلى أن الجهاز سيقدم الاستشارات والدعم الفني لتطوير المشروعات وتحسين إنتاجيتها وقدراتها التنافسية تمهيدا لتصدير منتجاتها للخارج، وتسويق المنتجات من خلال المعارض التي يقيمها الجهاز داخل مصر وخارجها.

وأكدت أن الجهاز سيوفر المشورة وبرامج التعاون لتطوير الحرف اليدوية والتراثية بوجه خاص إضافة إلى خدمات التشبيك بين رواد ورائدات الأعمال لدى كل من الجهاز والدول الأعضاء بالاتحاد.

وأوضحت الدكتورة هدى جلال يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تقارب وتلاقى أهداف وتوجهات كل من الاتحاد والجهاز الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالمرأة ككيان اقتصادي عربي فاعل وإثراء دورها في المجتمع وتعمل كذلك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأعضاء في الاتحاد خاصة في مجالات ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة.

وأشارت إلى أن الاتحاد، تفعيلا لهذه المذكرة، سينظم الملتقيات للترويج للتجارب الناجحة لأصحاب وصاحبات المشروعات وسيقوم بتبادل خبرات وأفضل ممارسات الدول الأعضاء به مع الجهاز بشأن تمكين المرأة وفتح أسواق جديدة لعملاء الجهاز في المعارض التي تقيمها الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأضافت أن الاتحاد سيقيم ملتقيات للتوظيف بالتنسيق مع الجهاز لعرض فرص العمل المتوفرة لدى أصحاب المشروعات من الأعضاء وترشيح الكوادر ليصبحوا مدربين وموجهين ومقدمي مشورة لبرامج ريادة الأعمال.

وأكدت سالي سعدة رئيس المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ البرامج والسياسات التي تساعد على تمكين المرأة ودعمها اقتصاديا وأنه مول خلال السنوات السبع الماضية ما يزيد على 644 ألف مشروع صغير ومتناهي في الصغر للسيدات وهو ما يمثل 46% من إجمالي القروض التي وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة وقد أتاحت هذه المشروعات حوالى 734,6 ألف فرصة عمل بمختلف محافظات الجمهورية.