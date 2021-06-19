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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:22 ص السبت 19 يونيو 2021
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 60 و85 جنيهًا
واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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