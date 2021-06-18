كيف تطورت إيرادات السياحة وقناة السويس خلال 10 سنوات؟

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة تخطت الـ نصف تريليون دولار خلال 10 سنوات لتبلغ 648,4 مليار دولار.

ومن بين مصادر العملة الصعبة، إيرادات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الصادرات.

تطور إيرادات السياحة

أظهر البيان، أن قيمة إيرادات السياحة سجلت 9,9 مليار دولار خلال العام المالي 2019 -2020 بنسبة انخفاض قدرها 21,6 % عن العام السابق عليه.

وبلغت إيرادات السياحة 10,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010-2011، ثم انخفضت 9,4 مليار دولار خلال عام 2011 - 2012 وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 9,8 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3,5%.

وانخفضت إيرادات السياحة خلال العام المالي 2013-2014 بنسبة 48% لتسجل 5,1 مليار دولار، وعادت لترتفع خلال العام المالي 2014-2015 لتسجل 7,4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45,3%.

كما سجلت 3,8 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 48,9% وبلغت 4,4 مليار دولار عام 2016-2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16,2% وسجلت 9,8 مليار دولار عام 2017-2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123,9%.

ثم ارتفعت إيرادات السياحة عام 2018-2019 لتسجل 12,6 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 28,2%، ثم تراجعت العام المالي الماضي إلى 9.9 مليار دولار.

إيرادات قناة السويس

سجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5,1 مليار دولار خلال العام المالي 2010-2011، ثم ارتفعت إلى 5,2 مليار دولار خلال عام 2011 - 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 3,1%.

وانخفضت إيرادات القناة في 2012-2013 بنسبة 3.4% لتسجل 5 مليارات دولار، ثم ارتفعت خلال العام المالي 2013-2014 بنحو 6.7% لتصل إلى 5,37 مليار دولار.

وعادت لتنخفض بنحو 0.1% خلال العام المالي 2014-2015 لتسجل 5,36 مليار دولار، وانخفضت مرة أخرى بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2015-2016، لتسجل 5,1 مليار دولار، وفقا للبيان.

ثم واصلت إيرادات القناة انخفاضها خلال العام 2016-2017 بنسبة 3.4% حين بلغت 4,9 مليار دولار، قبل أن ترتفع بنسبة 15.4% خلال العام المالي 2017-2018 إلى 5,71 مليار دولار.

واستمرت إيرادات القناة في الارتفاع خلال 2018-2019 لتسجل 5,73 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 0,4% وسجلت 5,8 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1,3%.