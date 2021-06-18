هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

كتبت – شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب في مصر، للتراجع مرة أخرى، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بعدما كانت تنفست الصعداء في بداية التعاملات.

وانخفضت أسعار الذهب بحلول الساعة الثالثة والنصف مساء، 3 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 768 جنيها للجرام مقابل 771 جنيها بالتعاملات الصباحية.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 658.3 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 877.7 جنيه، والجنيه الذهب نحو 6144 جنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى 1778 دولارا للأوقية مقابل 1793 دولارا للأوقية في وقت سابق اليوم، وفقا لنجيب.