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بعدما تراجعت 39 جنيها أمس.. لماذا عادت أسعار الذهب للارتفاع اليوم؟

03:22 م الجمعة 18 يونيو 2021
بعدما تراجعت 39 جنيها أمس.. لماذا عادت أسعار الذهب للارتفاع اليوم؟

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن أسعار الذهب عادت للارتفاع اليوم الجمعة، بسبب صعود أسعار الذهب عالميا.

ويأتي صعود الذهب بعدما هبط سعر الجرام خلال تعاملات الأمس نحو 39 جنيها للجرام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 عاد إلى الصعود اليوم إلى 771 جنيهًا بعدما أغلق تعاملات أمس عند نحو 765 جنيهًا للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 660.9 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 881 جنيها، والجنيه الذهب نحو 6168 جنيه.

خلال تعاملات اليوم الجمعة، ارتفع سعر الذهب في البورصة العالمية بنحو 1.18% وفقا لبيانات بلومبرج، ليتداول سعر الأوقية عند 1793 دولار.

وأشار الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023، وهو ما تسبب في انهيار أسعار الذهب كملاذ آمن.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.

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