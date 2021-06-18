الاتصالات: إنشاء شركة مصرية عراقية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالعراق

كتب – علاء حجاج:

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم التوافق على المقترح الذي تقدم به وزير الاتصالات العراقي بشأن إنشاء شركة مصرية عراقية للبدء فى مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات بالعراق حيث سيعمل فريق مشترك من البلدين لبلورة الفكرة والوصول بها إلى حيز التنفيذ.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لترجمة محاور التعاون إلى خطط تنفيذية قصيرة الأجل؛ وأنه على استعداد لتلبية دعوة وزير الاتصالات العراقي لزيارة العراق؛ معربا عن تطلع الشركات المصرية للعمل فى السوق العراقى مع نظيراتها من الشركات العراقية.

جاء ذلك خلال استقبال طلعت، المهندس أركان شهاب وزير الاتصالات بجمهورية العراق الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص العراقي بهدف دعم أوجه التعاون المشترك بين مصر والعراق فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد فى ضوء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين أمس بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وترأس الوزيران اجتماعًا موسعًا ضم عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين المصرى والعراقى؛ تم خلاله بحث ومناقشة آليات تفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتحفيز المبادرات المشتركة فى عدد من المجالات ذات الصلة.

وتتضمن المجالات، التي جاءت في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين البنى التحتية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والخدمات البريدية، والمحتوى الرقمي العربي، والابتكار وريادة الأعمال، والأمن السيبرانى، والبحث والتطوير، والاستثمار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجالات الأقمار الصناعية، والإطار التشريعي والتنظيمى، والمناطق التكنولوجية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عمق العلاقات المصرية والعراقية وأن هناك توجيهات من القيادات السياسية من البلدين لتكثيف التعاون المشترك.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قاسما مشتركا فى مشروعات التنمية فى كافة القطاعات مما يجعله القاطرة لهذا التعاون بين البلدين ليكون بمثابة نموذج يحتذى به في التعاون العربى المشترك.

وأكد المهندس أركان شهاب وزير الاتصالات بجمهورية العراق على أن هناك إرادة سياسية لإقامة شراكات حقيقية وفتح آفاق للتعاون بين مصر والعراق نظرا للأهمية الاستراتيجية للبلدين، والتشابه والتطابق بين الوزارتين والذي سيسهم في إنجاز الأعمال.

وأشاد بالتجربة المصرية فى التحول الرقمى واهتمام العراق بالاستفادة المباشرة من هذه الخبرات من خلال التدريب والتأهيل، وإقامة شركة قابضة مصرية عراقية لتكون بمثابة إطار قانوني وتنظيمي يتم العمل من خلاله لتنفيذ المشروعات في السوق العراقى التى تخدم الشعب العراقي والمؤسسات الحكومية وتمثل قيمة مضافة استثمارية للجانبين.

وأضاف المهندس أركان شهاب أن مشروع البريد يمثل أهمية كبرى بالنسبة للعراق؛ معربا عن تطلعه الى تعميق التعاون فى هذا المجال وأن تكون مصر من إحدى الدول الرئيسية التي يتم نقل حركة البريد العراقى إليها نظرا لما يتمتع به البريد المصرى من خبرات فى تقديم خدمات بريدية مختلفة بما يحقق استفادة للمودعين؛ مشيرا الى أنه سيتم العمل من أجل إقامة شراكة وتوأمة بين معهد التدريب العراقى والمصرى لتأهيل الكوادر.