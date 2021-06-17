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بعد تهاويها صباحًا.. أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط بتعاملات مساء الخميس

05:03 م الخميس 17 يونيو 2021
بعد تهاويها صباحًا.. أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط بتعاملات مساء الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر هبوطها خلال تعاملات اليوم الخميس بعد انخفاض كبير في الصباح، حيث تراجع سعر الجرام جنيهين إضافيين مقارنة بتعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي هوت في تعاملات صباح اليوم الخميس، وهبط الجرام 21 جنيهًا دفعة واحدة، ليصبح إجمالي التراجع على مدار اليوم 23 جنيهًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 776 جنيهًا مقابل 778 جنيهًا، في الصباح.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 665 جنيها، وعيار 24 إلى 887 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6208 جنيهات.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بنحو 28.8 دولارا، بنسبة هبوط قدرها 1.59%؛ لتسجل 1783.11 دولار، في الساعة 4:55 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة رويترز.

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