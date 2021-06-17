أقل مستوى منذ بداية العام.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب في السوق المحلي؟

كتبت- شيرين صلاح:

هوت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقد الجرام 21 جنيهًا من قيمته دفعة واحدة، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وبحسب نجيب، يعتبر هذا السعر أقل مستوى وصل له الجرام منذ بداية العام الجاري.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 778 جنيهًا مقابل 799 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 667 جنيها، وعيار 24 إلى 989 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6224 جنيهًا.

ونصح نجيب الزبائن بأن هذا أفضل وقت لشراء الذهب للاستثمار في ظل الهبوط الكبير الذي لم يحدث من قبل هذا العام.

وأشار نجيب، إلى أن هذا الهبوط لن يستمر كثيرا، متوقعا الارتفاع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لوكالة رويترز، تراجع الذهب بالقرب من أدنى مستوى في شهر واحد، وذلك بعد أن توقعات في رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وبحسب رويترز، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن رفع سعر الفائدة لأول مرة في عام 2023.

وانخفض الذهب بأكثر من 2.5٪ أمس الأربعاء، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك وتقلل من جاذبيتها.

وقال نجيب، إن حركة البيع والشراء في السوق حاليا هادئة جدا، أملا أن تتحرك مع تراجع السعر.