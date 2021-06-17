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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

02:53 م الخميس 17 يونيو 2021
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 9865 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.73%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 2.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 144.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 100.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 43.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس بنسبة بلغت 0.11% إلى مستوى 9880 نقطة.

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