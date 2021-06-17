جمارك السويس تفرج عن سيارات بقيمة 238 مليون جنيه في مايو الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، بالتنسيق مع المركز اللوجيستي، أفرجت عن 1306 سيارات ركوب ملاكي موديلات وطرازات مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، بقیمة إجمالية بلغت 227 مليونًا و460 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات سجلت 56 مليونًا و107 آلاف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 26 مليونًا و487 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 82 مليونًا و594 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 24 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 10 ملايين و374 ألف جنيه خلال شهر مايو الماضي.

وذكر أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 2 مليون و57 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مليونًا و248 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 81 ألف جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 3 ملايين و387 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السيارات بالسويس في مايو الماضي بلغت حوالي 85 مليونًا و981 ألف جنيه.