بسعر يبدأ من 290 ألف جنيه.. 15 معلومة عن أول سيارة كهربائية في مصر "نصر E70"

كتبت – شيماء حفظي:

أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس، تجربة السيارة الكهربائية "نصر E70" كأول سيارة كهربائية تصنع في مصر، من خلال مصانع شركة النصر للسيارات التابعة لها.

وعلى مدى 3 أشهر تبدأ من يوليو المقبل، ستجوب 9 سيارات شوارع مصر، من خلال منصة أوبر، التي اتفقت مع الوزارة على توفير سائقين وإتاحة السيارات للاستخدام التجريبي لتلقي الملاحظات قبل بدء التصنيع.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر :

1 – تعتزم شركة النصر إنتاج 250 ألف سيارة خلال السنة الأولى للإنتاج، على أن يكون إنتاج أول 100 سيارة في يوليو 2022.

2 – تم حجز 20 سيارة للبيع من الإنتاج الأول لصالح شركة حسن علام، وأخرى لوزير قطاع الأعمال العام، وكذلك وزير الكهرباء.

3 - سيتم طرح الإنتاج التجاري للسيارة في سبتمبر 2022 بطاقة إنتاجية 50 ألف سيارة في العام، منها 25 ألف سيارة تجاري، والباقي للقطاع الحكومي والأفراد.

4 – يتم حاليا تجربة السيارات على الطرق المصرية خلال 3 شهور، ومخاطبة الشركة المصنعة للسيارة بأي تعديلات قد تكون ضرورية لموافقة السيارة الجديدة مع الأوضاع في مصر.

5 – يتم تصنيع السيارة بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية، من خلال اتفاق شراكة مع النصر للسيارات، وتصل نسبة المكون المحلي في السيارة الجديدة بين 55 و58%.

6– تبدأ الأسعار المبدئية للسيارة من 290 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه للفئات الثلاثة.

7 – من المقرر أن تعلن الحكومة عن دعم نقدي مميز للمواطنين الذين سيشترون السيارة الكهربائية كنوع من المحفزات على اقتنائها.

8– تعمل السيارة E70، بقوة 147 حصان ولكن تختلف في مدى وقدرة البطاريات.

9 – يتراوح مدى البطارية بين 3 قدرات، المدى الأول يكون 250 كيلو متر بقدرة بطارية 38 كيلو وات، والمدى الثاني يكون بقدرة 51 كيلو وات بمدى 400 كيلو متر، والمدى الثالث 61 كيلو وات للبطارية بمدى 500 كيلو متر.

10 – تستجيب السيارة لنوعين من الشحن هما الشحن البطئ ويستغرق نحو 8 ساعات للوصول لشحنة 100% والشحن السريع يصل لنسبة شحن 80% في نحو نصف ساعة.

11– تبلغ قدرة بطارية السيارة الجديدة بين 500 و 600 ألف كيلو.

12 – تقل كفاءة البطارية بعد الـ 500 ألف كيلو إلى 70 % ولا يمكن استبدالها ويتم تغيير جزء منها.

13 - يتم العمل لتوفير محطات شحن على مستوى واسع بالجمهورية، ومن المقرر توفير 3 آلاف محطة شحن مزدوجة.

14 – تنتظر الشركة موافقة الحكومة على تعريفة شحن السيارة وهي 169 قرشًا للكيلووات ساعة، بواقع 121 قرشًا سعر الكيلو كهرباء، و48 قرشًا رسوم لشركات الشحن.

15 – سيتم فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية أمام المواطنين بحلول ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتاح الحجز إلكترونيا.

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