أسعار البترول ترتفع 7.4% في يونيو.. وعودة توقعات الـ100 دولار للبرميل (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار برميل البترول لخام برنت لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 لتصل إلى مستوى فوق 74 دولارا، وسط عودة التوقعات بأن يصل السعر إلى مستوى 100 دولار مرة أخرى وهو المستوى الذي كان السعر فوقه في عام 2014.

وصعدت أسعار خام برنت بنحو 5.18 دولار خلال أول 17 يوما من شهر يونيو الجاري بنسبة 7.4% مواصلا الارتفاع الذي حققه منذ بداية العام حيث زاد من نهاية ديسمبر الماضي بنحو 43.8% (22.7 دولار).

ويرصد مصراوي في الجراف التالي تطور أسعار البترول لخام برنت منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن كبار تجار السلع في العالم يتوقعون عودة سعر برميل النفط إلى مستوى 100 دولار، حيث يتباطأ الاستثمار في الإمدادات الجديدة قبل أن يبلغ الطلب ذروته وقبل أن تتمكن البدائل الخضراء من معالجة الركود.

وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون تنفيذيون من فيتول وجلينكور وترافيجورا وجولدمان ساكس، أمس الأول الثلاثاء، إن 100 دولار للبرميل هي "احتمال حقيقي"، حيث وصلت الأسعار بالفعل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين هذا الأسبوع مع ارتفاع خام برنت فوق 73 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا التوقع في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التضخم، ووصلت العديد من السلع، مثل النحاس، إلى مستويات قياسية بالفعل، مدعومة بنقص الإمدادات مع تزايد وتيرة التعافي الاقتصادي، وفقا لفايننشال تايمز.

وأشارت إلى النفط تخلف عن الركب بسبب تباطؤ الطلب خلال جائحة فيروس كورونا والمخاوف من أن الطلب قد يبلغ ذروته في العقد المقبل، لكن التوقعات بأن الأسعار ستتحرك أعلى بكثير في السنوات القليلة المقبلة اكتسبت زخما في الأسابيع الأخيرة.