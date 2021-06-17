معيط يصدر قرارًا بشأن الأكواد القياسية الموحدة للأصناف بالفاتورة الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا رقم 291 لسنة 2021 بشأن الأكواد القياسية الموحدة للأصناف بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، بحسب بيان من مصلحة الضرائب المصرية اليوم الخميس.

وقال الوزير إنه وفقًا لهذا القرار يلتزم الممولون المسجلون على منظومة الفاتورة الإلكترونية والعاملون في مجال الاستيراد واستخدام الكود القياسي الموحد للسلع والخدمات المستوردة وفقًا لنظم التكويد المتبعة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية (GS1) عند الإفراج الجمركي.

وأضاف أنه في حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد ومكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولي الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب (GS1) فإنه يتم استخدام ذات الكود عند التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى أنه في حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد وغير مكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولي الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب (GS1)، فإنه يتم استخدام الكود الوارد بالفاتورة الاستيرادية بعد ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC) وفقًا لنظام التكويد المعمول به في منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع المنظومة، ويتم الحصول على أكواد (EGS نظم التكويد الخاصة بالضرائب)، ويتم استخدام أكواد السلع المستوردة باعتبارها كودًا داخليًا للسلعة.

وأكد الوزير أنه في ضوء مراحل إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فلا تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت فواتير صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.