وزير الكهرباء يكشف موقف تعريفة شحن السيارات الكهربائية

كتبت- شيماء حفظي:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارته حددت تعريفة جديدة لشحن السيارات الكهربائية، ويتم عرضها حاليا على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

وأضاف شاكر، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق السيارة الكهربائية "نصر E70" أن مصر تدخل مجال تصنيع السيارة الكهربائية في ظل التوجه العالمي نحو استخدام السيارات التي تستخدم وقود صديق للبيئة.

وأوضح الوزير، أن السيارات الكهربائية تتميز بكفاءة أعلى من السيارات التي تعمل بالوقود، بالإضافة إلى كونها سيارات غير ملوثة للهواء.

وأوضح شاكر، أن وزارة الكهرباء لديها الشبكات والقدرات الكافية لتغذية محطات شحن الوقود للسيارات الكهربائية المزمع تصنيعها في مصر منتصف 2023.

وذكر شاكر، أن السيارات يمكن شحنها عن طريق محطات الشحن المزمع إنشاؤها في كافة أنحاء الجمهورية، أو عن طريق شاحن صغير منزليا.