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وزير قطاع الأعمال لمصراوي: فتح حجز السيارة الكهربائية نصر E70 في ديسمبر (فيديو)

07:43 م الأربعاء 16 يونيو 2021
وزير قطاع الأعمال لمصراوي: فتح حجز السيارة الكهربائية نصر E70 في ديسمبر (فيديو)

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كتبت شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه من المقرر فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية نصر E70 بحلول نهاية العام.
وأوضح الوزير في بث مباشر على صفحة مصراوي على فيسبوك، اليوم، أنه بعد تجربة السيارة في مصر خلال الفترة المقبلة ستكون الرؤية وضحت فيما يتعلق بالسعر والدعم الحكومي المقدم عليها ويتم إتاحة الحجز للمواطنين في أول دفعة للإنتاج.
وتعتزم شركة النصر للسيارات إنتاج أول 100 سيارة كهربائية بحلول يوليو 2022.
وقال الوزير إنه سيتم فتح الحجز للسيارة من خلال شركاء لشركة النصر للسيارات مع إمكانية طرحها للحجز أونلاين.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السيارة الكهربائية نصر E70

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