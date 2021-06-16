وزير قطاع الأعمال لـ"مصراوي": فتح حجز السيارة الكهربائية "نصرE70" في ديسمبر (فيديو)

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لـ"مصراوي"، من المقرر فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية "نصرE70" بحلول نهاية العام.

وأوضح الوزير في بث مباشر على صفحة "مصراوي" على فيسبوك، اليوم، أنه بعد تجربة السيارة في مصر خلال الفترة المقبلة ستكون الرؤية وضحت فيما يتعلق بالسعر والدعم الحكومي المقدم عليها، ويتم إتاحة الحجز للمواطنين في أول دفعة للإنتاج.

وتعتزم شركة النصر للسيارات إنتاج أول 100 سيارة كهربائية بحلول يوليو 2022.

وقال الوزير إنه سيتم فتح الحجز للسيارة خلال شركاء لشركة النصر للسيارات مع إمكانية طرحها للحجز أونلاين.