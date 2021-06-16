توفيق: إنتاج أول 100 سيارة كهربائية في مصر بحلول يوليو 2022

كتبت شيماء حفظي

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم الانتهاء من تصنيع أول 100 سيارة كهربائية بشركة النصر "نصر E70" بحلول يوليو 2022.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية "نصر E70"، أول سيارة كهربائية ستكون مصرية الصنع والتي سيتم إنتاجها بشركة النصر للسيارات، بإحدى محطات الشحن بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر للإعلان عن السيارة المقرر إنتاجها، إنه تم طرح السيارة الكهربائية نصر E70 للتجربة اليوم الأربعاء رسميا.

وتختبر الوزارة السيارة من خلال طرح 12 سيارة تم توريدها من الشركة الصينية لتجربتها في مصر بالتعاون مع شركة أوبر.

وتابع الوزير: "أنتجت شركة النصر للسيارات نحو 384 ألف سيارة خلال 50 عاما قبل أن تنحدر إلى التصفية وذلك قبل أن نعيد إحياءها مرة أخرى".

وتم الاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع 25 ألف سيارة كهربائية خلال السنة المقبل بحسب الوزير.

وأشار الوزير إلى أنه من المخطط زيادة الإنتاج إلى 50 ألف سيارة.

وقال توفيق "أشعر بالفخر نحو إعادة العلامة التجارية نصر.. أتذكر فرحتي وعمري 3 سنوات عندما اشترى والدي سيارة نصر".

وتم استيراد نحو 13 سيارة E70 كهربائية كاملة الصنع من شركة دونج فونج بالصين لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات و التي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

ومن المقرر الاستمرار في فترة الاختبارات لمدة 3 شهور.

وأعلنت الوزارة عن توفير أماكن للشحن للسيارة الكهربائية بمختلف أنواع الشواحن بالمحطات العامة الحالية في نحو 75 محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.