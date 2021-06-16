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تعرف على أول مشترٍ للسيارة الكهربائية "نصر E70"

06:16 م الأربعاء 16 يونيو 2021
تعرف على أول مشترٍ للسيارة الكهربائية "نصر E70"

السيارة الكهربائية نصر E70

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن شركة حسن علام التابعة للوزارة أول مشترٍ لسيارة "نصر E70" بحجز 20 سيارة.

وأوضح الوزير أنه أيضًا حجز سيارة كهربائية من السيارة التي سيتم تجميعها في شركة النصر للسيارات الحكومية والمقرر إنتاجها خلال العام المقبل.

كما أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر حجز سيارة كهربائية؛ ليكون بذلك تم حجز 23 سيارة من أول إنتاج للشركة.

السيارة الكهربائية حسن علام E70 هشام توفيق قطاع الأعمال

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