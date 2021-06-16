الصور الأولى لسيارة "نصر E70".. أول سيارة كهربائية تصنع في مصر
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كتبت- شيماء حفظي:
تعلن وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء عن السيارة الكهربائية المقرر تصنيعها في شركة النصر للسيارات، وذلك بحضور الوزير هشام توفيق.
ويتم الإعلان عن السيارة الكهربائية من إحدى محطات شحن السيارات بمدينة الشيخ زايد على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وتتعاون شركة النصر للسيارات مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية "نصر E70".
الخبر التالى:تعرف على أول مشتري للسيارة الكهربائية "نصر E70"
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