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الصور الأولى لسيارة "نصر E70".. أول سيارة كهربائية تصنع في مصر

05:07 م الأربعاء 16 يونيو 2021
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كتبت- شيماء حفظي:

تعلن وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء عن السيارة الكهربائية المقرر تصنيعها في شركة النصر للسيارات، وذلك بحضور الوزير هشام توفيق.

ويتم الإعلان عن السيارة الكهربائية من إحدى محطات شحن السيارات بمدينة الشيخ زايد على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتتعاون شركة النصر للسيارات مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية "نصر E70".

نصر E70 وزارة قطاع الأعمال السيارة الكهربائية شركة النصر للسيارات مدينة الشيخ زايد

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