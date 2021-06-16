عروض الاستحواذ تلاحق شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.. ما القصة؟

كتبت – شيماء حفظي:

اتسعت مساحة المنافسة على أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التي يمتلك مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر حصة أغلبية فيها.

وتتنافس شركتان للاستحواذ على 90% من شركة الإسكندرية الوطنية، هما شركة زيتا للاستثمار الإماراتية وشركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية.

وقال مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، الذي يمتلك حصة تصل إلى نحو 85% من شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بينها 9% حصة مباشرة، في بيان للبورصة اليوم، إن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت عرضا من شركة تايكون للاستحواذ على 90% من أسهم الإسكندرية.

ويأتي عرض تايكون، منافسًا لعرض سابق تقدمت به شركة زيتا الإماراتية، للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة التابعة للمصرف الإسلامي.

تفاصيل العرضين

يتضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من تايكون – وفقا لبيان اليوم - الاستحواذ على نحو 4.7 مليون سهم بنسبة 90 بالمائة من أسهم الشركة وبسعر نقدي يبلغ 5.6 جنيه للسهم وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

وفي فبراير الماضي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إيداع مشروع عرض شراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدود (الامارات) للاستحواذ على 4.7 مليون سهم، بسعر 5.48 جنيه للسهم دون حد أدنى للتنفيذ.

عروض متتالية

لا يعد هذان العرضان أول حديث عن الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، حيث سبقهما إعلان 3 عروض للاستحواذ على نفس النسبة تقريبا على مدى الستة شهور الماضية.

وفي فبراير الماضي، قالت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، إنها تلقت عرض شراء من تحالف مستثمرين يقوده أحمد السبع وشركة ويز للاستشارات المالية والمستثمر السعودي مصطفى الحميدان لشراء حصة حد أقصى 90 بالمائة وحد أدنى 75% بسعر 7.48 جنيه للسهم.

وقبلها، في يناير الماضي، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، إن شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، تلقت عرضا من شركة زالدي كابيتال للاستشارات المالية Zaldi Capital يفيد رغبتها ومستثمرين آخرين في التقدم بعرض شراء 90% من أسهم الشركة بسعر 5.50 جنيه للسهم.

وفي ديسمبر الماضي، قال مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، إنه تلقى عرضا من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق، لشراء حصة البنك وشركاته التابعة، في شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية لشراء نسبة 84.99% من الشركة بسعر 5.32 جنيه.

ماذا نعرف عن الشركة

الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية تعمل ضمن القطاع المالي المتنوع مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة، وتم تأسيسها في يناير 1996.

وخلال العام الماضي، سجلت الشركة صافي أرباح نحو 4.5 مليون جنيه مقابل 709.65 ألف جنيه خسائر خلال العام 2019.