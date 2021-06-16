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البورصة المصرية تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها

12:50 م الأربعاء 16 يونيو 2021
البورصة المصرية تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة (2021/2025) وفقاً لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 95 لسنة 2017.

وقالت البورصة في بيان اليوم الأربعاء، إن من يرغب في الترشح لمجلس الإدارة عليه التوجه إلى مقر البورصة المصرية في "4 أ شارع الشريفين- وسط البلد – القاهرة" لسحب طلب الترشح أو طباعته من موقع البورصة المصرية الإلكترونى بداية من اليوم.

وأوضح البيان، أنه سيتم تقديم طلبات الترشح بذات المقر في الفترة من 23/6/2021 وحتى 29/6/2021 يومياً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً ولن يلتفت لأي طلبات ترد قبل أو بعد ذلك الموعد.

ومن المقرر انعقاد الانتخابات يوم السبت الموافق 17/7/2021 بمقر شركة مصر لنشر المعلومات EGID الكائن في "القطعة رقم 72 بالقطاع الأول مركز المدينة - مدينة القاهرة الجديدة "من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساًء، وفقا للبيان.

العضوة

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